Кнайсль усомнилась в установлении мира на Украине в ближайшие месяцы

Кнайсль: мирный договор между по Украине вряд ли появится в ближайшие месяцы
Максим Блинов/РИА Новости

Мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в ближайшие несколько месяцев. Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС.

«Сомневаюсь, что за ближайшие три месяца удастся продвинуть переговоры до такой степени, чтобы договор был действительно согласован, и все необходимые вопросы были решены на основе консенсуса», — сказала Кнайсль.

По ее словам, президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем мире на Украине, однако вряд ли «за два-три месяца можно получить готовый мирный договор». Деталей, как он будет реализован, пока нет, отметила экс-министр.

Кнайсль отметила, что на данный момент подпись Владимира Зеленского «не может иметь большого веса», однако в случае победы на президентских выборах он бы «легитимирован».

До этого Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По словам Зеленского в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». И сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент Украины подчеркнул, что Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.

Ранее в России усомнились, что Украина в итоге получит гарантии безопасности.

