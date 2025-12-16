В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) нашли бывший пункт управления беспилотниками сбежавших украинских неонацистов из элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птахи Мадьяра». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

В публикации говорится, что пункт был обнаружен бойцами российской группировки войск «Центр» в ходе осмотра домов. В ходе бегства под натиском военнослужащих группировки, боевики украинской стороны бросили десятки FPV-дронов на радиоуправлении, катушки с оптоволокном, боеприпасы, пульты и станции управления БПЛА.

До этого российские военные уничтожили командный пункт Главного управления разведки министерства обороны Украины, который находился в районе села Жукля Черниговской области. Представитель силовых структур РФ рассказал, есть потери среди офицеров. Другие подробности неизвестны.

13 декабря бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что украинская сторона могла потерять около 10 тысяч иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла редкую военную технику в зоне СВО.