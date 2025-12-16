На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ

Минобороны: ВС России нашли пункт управления БПЛА отряда ВСУ «Птахи Мадьяра»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) нашли бывший пункт управления беспилотниками сбежавших украинских неонацистов из элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птахи Мадьяра». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

В публикации говорится, что пункт был обнаружен бойцами российской группировки войск «Центр» в ходе осмотра домов. В ходе бегства под натиском военнослужащих группировки, боевики украинской стороны бросили десятки FPV-дронов на радиоуправлении, катушки с оптоволокном, боеприпасы, пульты и станции управления БПЛА.

До этого российские военные уничтожили командный пункт Главного управления разведки министерства обороны Украины, который находился в районе села Жукля Черниговской области. Представитель силовых структур РФ рассказал, есть потери среди офицеров. Другие подробности неизвестны.

13 декабря бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что украинская сторона могла потерять около 10 тысяч иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла редкую военную технику в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами