В зоне СВО погиб военкор Иван Зуев. Его вместе с коллегой атаковал БПЛА

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в зоне СВО в результате удара беспилотника. Вместе с ним находился журналист Юрий Войткевич, который получил серьезные ранения и был госпитализирован. В медиагруппе «Россия сегодня» подтвердили гибель коллеги и выразили соболезнования его близким. Российские власти заявили, что обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания. Ему было 39 лет. По данным агентства, журналист находился в зоне боевых действий, когда по группе был нанесен удар украинского беспилотника. В результате атаки Зуев погиб, его коллега Юрий Войткевич получил тяжелое ранение.

Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», куда входит РИА, выразил соболезнования родным и коллегам погибшего. По его словам, Зуев «пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ».

Киселев отметил, что журналист был «мужественным и талантливым» и «сделал многое, чтобы рассказывать правду о происходящем в зоне конфликта».

Он подчеркнул, что агентство окажет поддержку семье погибшего, и напомнил, что Зуев стал третьим военным корреспондентом РИА Новости, погибшим на СВО: в 2014 году в Донбассе погиб Андрей Стенин, в 2023 году — в Запорожской области Ростислав Журавлев.

Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала гибель Зуева тяжелой потерей для российского медиасообщества. По ее словам, он был одним из тех, кто «рассказывал о происходящем на передовой без прикрас и пафоса».

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство окажет помощь семье погибшего журналиста.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что все обстоятельства атаки будут расследованы и переданы в международные инстанции. Он подчеркнул, что речь идет о целенаправленном нападении на гражданских журналистов, выполнявших профессиональные обязанности.

Чем известен Иван Зуев

Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году, работал в уральских региональных медиа вместе с другом Ростиславом Журавлевым. Первую командировку в Донбасс он совершил в июле 2014 года — освещал жизнь беженцев в пунктах временного размещения МЧС и рассказывал об ополченцах, сражавшихся у границы с Россией. Вторая командировка прошла весной 2018 года.

С начала 2022 года Зуев работал в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье, а в марте того же года отправился в командировку в зону СВО, где освещал взятие Волновахи, Сартаны и окружение Мариуполя.

В апреле 2023 года он перешел в РИА Новости, стал военным корреспондентом в Донецке и координатором группы агентства в ДНР.

Журналист неоднократно находился на передовых позициях под Авдеевкой и Угледаром, где попадал под обстрелы и атаки дронов. В марте 2025 года Зуеву была объявлена президентская благодарность за профессиональную работу.

Состояние Юрия Войткевича

Военный корреспондент РИА Новости Юрий Войткевич, раненный при той же атаке, был доставлен в госпиталь и успешно прооперирован. По данным агентства, его состояние оценивается как стабильное.

Войткевич много лет работает в РИА Новости, освещал вооруженные конфликты в горячих точках и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

По официальным данным, с начала СВО в зоне боевых действий погибли более 30 российских журналистов. В октябре 2025 года в Донбассе в результате атаки дрона погиб французский фоторепортер Антони Лалликан.