Блогер сообщил о гибели военкора Первого канала в Белгородской области

В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщил в Telegram-канале блогер Владимир Романов.

По его словам, журналистки не стало 26 марта во время выполнения редакционного задания. Блогер уточнил, что Прокофьева работала в Демидовке Краснояружского района. Официальной информации о смерти корреспондентки пока не поступало.

Сама военкор публиковала в своем Telegram-канале свежую фотографию в военном обмундировании с подписью «Где-то на границе со страной 404…».

Незадолго до этого в зоне проведения спецоперации погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в ГУР Украины сообщили о гибели военкора Коробова, но он выжил.