Сальдо рассказал о намерении ВСУ по Херсону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют полностью обезлюдить Херсон, они принимают все меры для вытеснения жителей города на запад. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит ТАСС.

В частности, отметил Сальдо, это происходит на Карантинном острове.

«Я знаю, что сейчас большая часть жителей [Карантинного] острова вынуждена покидать свои дома, потому что там практически отсутствуют условия для жизни. Злобные силы делают все для того, чтобы жителей вытеснить не только с острова, но и из всего Херсона в западную часть», — сказал он.

11 ноября Сальдо заявил, что селфи президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Херсоне, может свидетельствовать о плохой обстановке в городе для украинской армии.

Сальдо отметил, что Зеленский посетил город на фоне заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о прекращении финансирования Украины и кризиса на фронте.

Ранее Зеленский опубликовал фото из Херсона.