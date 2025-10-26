На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил об увеличении серой зоны на участке Песчаное — Глушковка

Марочко: ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки Харьковской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска отступили с части позиций у поселка Ковшаровка Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Касаемо Ковшаровки: здесь наши военнослужащие давят на участке шириной порядка 10 км, то есть это участок Песчаное — Глушковка. И на данном участке за текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона», — сказал военный эксперт.

По его словам, ВС РФ выдавили украинских военных с занимаемых позиций и «подровняли линию боевого соприкосновения».

В начале октября российские войска взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, армия РФ продолжает блокировать ВСУ в северной и западной части города Купянск и расширяет зону контроля.

24 октября Минобороны РФ сообщило о взятии еще одного населенного пункта в регионе — Бологовки.

Ранее в Харьковской области уничтожили крупное скопление солдат ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами