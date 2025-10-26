Военный эксперт заявил об увеличении серой зоны на участке Песчаное — Глушковка

Марочко: ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки Харьковской области

Украинские войска отступили с части позиций у поселка Ковшаровка Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Касаемо Ковшаровки: здесь наши военнослужащие давят на участке шириной порядка 10 км, то есть это участок Песчаное — Глушковка. И на данном участке за текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона», — сказал военный эксперт.

По его словам, ВС РФ выдавили украинских военных с занимаемых позиций и «подровняли линию боевого соприкосновения».

В начале октября российские войска взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, армия РФ продолжает блокировать ВСУ в северной и западной части города Купянск и расширяет зону контроля.

24 октября Минобороны РФ сообщило о взятии еще одного населенного пункта в регионе — Бологовки.

Ранее в Харьковской области уничтожили крупное скопление солдат ВСУ.