Япония отклонила просьбу ЕС присоединиться к плану по использованию активов РФ

Politico: Япония не будет использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву
Reuters

Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к плану по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщила газета Politico.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что участие членов «Большой семерки» в этом плане снизит риск ответных действий России исключительно против Брюсселя.

«Япония дала понять, что не может использовать замороженные на ее территории российские активы стоимостью около 30 миллиардов долларов для выдачи кредита Украине», — сказали два дипломата ЕС, осведомленные о ходе переговоров министров финансов стран G7 в Токио в понедельник.

По их словам, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключил возможность использования активов РФ из-за юридических проблем.

Кроме того, в ходе встречи США заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита G7, о котором администрация предыдущего президента США Джо Байдена договорилась в 2024 году.

По информации Politico, позиция Токио связана с возражениями Вашингтона и он не хочет пренебрегать своим важнейшим союзником.

Издание напомнило, что вместо помощи Украине США предлагают вернуть часть активов России, а оставшиеся средства использовать для финансирования американских инвестиций в украинскую экономику.

Ранее сообщалось, что главным гарантом кредита Украине за счет активов РФ может стать ФРГ.

