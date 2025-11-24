На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВМС Британии перехватили российские корабль и танкер

АР: Британия перехватила российские корвет и танкер в Ла-Манше
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Патрульный корабль ВМС Великобритании перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохода через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на министерство обороны страны.

Одновременно Лондон разместил в Исландии три разведывательных самолета «Посейдон» для мониторинга российских кораблей и подлодок в Северной Атлантике и Арктике.

По данным британского военного ведомства, активность российских ВМС вблизи вод Великобритании за последние два года возросла на 30%.

Посольство России в Лондоне назвало действия британских властей «нагнетанием милитаристской истерии» и подчеркнуло, что Москва не заинтересована в нарушении безопасности Великобритании.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что истребители и фрегат следят за российским океанографическим судном «Янтарь», находящимся к северу от Шотландии. Он обвинил корабль в картографировании подводных кабелей связи и применении лазерных систем против британских ВВС.

О том, почему глава минобороны выступил с подобными заявлениями и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали карикатурными заявления Лондона о российских кораблях.

