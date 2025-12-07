На Украине награды бойцам территориальной обороны вручил генерал Александр Кузьмук, который был министром обороны при президенте Леониде Кучме и внештатным советником при президенте Викторе Януковиче. Об этом сообщает «Страна.ua».

Газета пишет, что действующий лидер Владимир Зеленский уволил генерала из ВСУ в 2019-м. Однако спустя два года Кузьмук стал советником командующего силами территориальной обороны Игоря Плахуты. Публикация кадров, на которых генерал награждает бойцов подразделения, вызвала «бурю негодования» в публичном пространстве.

Вскоре силы территориальной обороны заявили в соцсетях об увольнении Кузьмука.

В конце октября главком ВСУ Александр Сырский пригрозил командирам подразделений на Красноармейском направлении жесткими мерами за невыполнение задач по обороне. Он отметил, что каждый командир должен организовать качественное выполнение боевых задач, в противном случае им может грозить снятие с должностей.

