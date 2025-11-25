На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше призвали НАТО ускорить работу по защите восточного фланга от беспилотников

МО Польши: НАТО должно ускорить укрепление обороны восточного фланга от дронов
Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) должен ускорить работу по усилению обороны своего восточного фланга от беспилотников. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на фоне информации о том, что Румыния снова подняла в воздух истребители якобы из-за дронов в воздушном пространство страны, передает Reuters.

«Операция «Восточный страж» требует подкрепления <...> Если это нарушение [в Румынии] будет подтверждено сегодня, это также станет выводом», — сказал он.

Агентство Bloomberg сообщало в начале ноября, что Польша намерена создать свою «стену дронов», не дожидаясь реализации похожей инициативы на уровне Евросоюза. Польское правительство стремится к тому, чтобы инициатива была реализована в течение трех месяцев после объявления. При этом система борьбы с беспилотниками должна быть завершена через два года.

12 сентября генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), призванной укрепить оборону восточных рубежей военного блока после инцидента с беспилотниками в Польше.

Ранее стало известно, сколько раз Украина нарушала воздушное пространство Румынии.

