В Польше призвали НАТО ускорить работу по защите восточного фланга от беспилотников

Североатлантический альянс (НАТО) должен ускорить работу по усилению обороны своего восточного фланга от беспилотников. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на фоне информации о том, что Румыния снова подняла в воздух истребители якобы из-за дронов в воздушном пространство страны, передает Reuters.

«Операция «Восточный страж» требует подкрепления <...> Если это нарушение [в Румынии] будет подтверждено сегодня, это также станет выводом», — сказал он.

Агентство Bloomberg сообщало в начале ноября, что Польша намерена создать свою «стену дронов», не дожидаясь реализации похожей инициативы на уровне Евросоюза. Польское правительство стремится к тому, чтобы инициатива была реализована в течение трех месяцев после объявления. При этом система борьбы с беспилотниками должна быть завершена через два года.

12 сентября генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), призванной укрепить оборону восточных рубежей военного блока после инцидента с беспилотниками в Польше.

