Мирошник: на Украине будут мобилизовывать всех, до кого дотянутся руки

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине будут призывать всех, до кого смогут дотянуться. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

По его словам, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут призывать всех, несмотря на возраст.

»[Мэр Киева Виталий] Кличко уже говорит: давайте уже понижать (призывной возраст. — «Газета.Ru»), хватит, наигрались. По мере исчерпания различных возрастных категорий они будут забирать всех тех, до кого могут дотянуться руки», — отметил дипломат.

21 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов признал, что текущий военный год привел украинскую армию к критической точке истощения.

В последнее время киевские власти столкнулись с острым дефицитом солдат. Ситуация осложняется тем, что методы принудительной мобилизации, используемые сотрудниками военкоматов, регулярно приводят к общественному резонансу и вызывают протесты среди населения.

Ранее в ВСУ признали нехватку бойцов для удержания Красноармейска.