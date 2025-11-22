На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ рассказали о будущем мобилизации на Украине

Мирошник: на Украине будут мобилизовывать всех, до кого дотянутся руки
Илья Питалев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине будут призывать всех, до кого смогут дотянуться. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

По его словам, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут призывать всех, несмотря на возраст.

»[Мэр Киева Виталий] Кличко уже говорит: давайте уже понижать (призывной возраст. — «Газета.Ru»), хватит, наигрались. По мере исчерпания различных возрастных категорий они будут забирать всех тех, до кого могут дотянуться руки», — отметил дипломат.

21 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов признал, что текущий военный год привел украинскую армию к критической точке истощения.

В последнее время киевские власти столкнулись с острым дефицитом солдат. Ситуация осложняется тем, что методы принудительной мобилизации, используемые сотрудниками военкоматов, регулярно приводят к общественному резонансу и вызывают протесты среди населения.

Ранее в ВСУ признали нехватку бойцов для удержания Красноармейска.

