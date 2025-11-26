На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики ликвидировали украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл РФ

ФСБ ликвидировала у Константиновки двоих диверсантов, пробиравшихся в тыл ВС РФ
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» выследили двоих украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл РФ, в районе Константиновки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, диверсионная группа двигалась в сторону Дзержинска.

«Операторы «Горыныча» ликвидировали двух украинских диверсантов и не допустили проникновение противника в тыл российской армии», — говорится в сообщении пресс-службы.

22 ноября Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что ФСБ выявила под Красноармейском (украинское название — Покровск) схрон Вооруженных сил Украины с компонентами химического оружия.

По информации канала, из тайника изъяли самодельные взрывные устройства, выполненные в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом «хлорпикрин», а также заряды пластита и емкости с бензином. При подрыве такая смесь превращается в боевое удушающее вещество — фосген.

Ранее в ДНР обнаружили крупный тайник с вооружением ВСУ в школе.

