На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник главы ДНР рассказал о положении украинских военных в Константиновке

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ в Константиновке попали в огневой мешок
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские военнослужащие, которые находятся в городе Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), попали в огневой мешок. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины в Константиновке фактически оказались в огневом мешке», — сказал он.

По словам Кимаковского, подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские формирования на данном участке фронта с трех сторон. Российские бойцы заблокировали пути отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с юга, востока и севера.

26 ноября в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ по ДНР сообщили, что бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» выследили двоих украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл российских войск. Военнослужащих ВСУ заметили в районе Константиновки, они двигались в сторону населенного пункта Дзержинска. Как рассказали в ведомстве, оба диверсанта были ликвидированы, тем самым члены «Горыныча» предотвратили их проникновение в тыл ВС РФ.

Ранее в ДНР заявили о бегстве солдат ВСУ с позиций в центре Константиновки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами