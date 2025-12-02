Советник главы ДНР рассказал о положении украинских военных в Константиновке

Украинские военнослужащие, которые находятся в городе Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), попали в огневой мешок. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины в Константиновке фактически оказались в огневом мешке», — сказал он.

По словам Кимаковского, подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские формирования на данном участке фронта с трех сторон. Российские бойцы заблокировали пути отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с юга, востока и севера.

26 ноября в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ по ДНР сообщили, что бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» выследили двоих украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл российских войск. Военнослужащих ВСУ заметили в районе Константиновки, они двигались в сторону населенного пункта Дзержинска. Как рассказали в ведомстве, оба диверсанта были ликвидированы, тем самым члены «Горыныча» предотвратили их проникновение в тыл ВС РФ.

Ранее в ДНР заявили о бегстве солдат ВСУ с позиций в центре Константиновки.