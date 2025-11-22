На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о бегстве ВСУ с позиций в Константиновке

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ бегут с позиций в центре Константиновки
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать с позиций в центре Константиновки. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.

«По ВСУ в центре Константиновки наносятся массированные удары. Этого давления они местами не выдерживают, пытаются бежать с позиций», — заявил он.

По его словам, некоторые подразделения при уходе с территорий бросают раненых сослуживцев. Кимаковский добавил, что российская сторона зачистила опорный пункт на востоке города.

Советник главы ДНР добавил, что бойцы ВС России продолжают развивать наступление на этом участке фронта.

До этого он говорил, что Вооруженные сил (ВС) России взяли под огневой контроль все подступы к населенному пункту Константиновка в ДНР.

Он выразил мнение, что ситуация вокруг Константиновки будет разворачиваться примерно как на Красноармейско-Димитровском направлении, когда российские войска делают обхват города, уничтожают полностью его логистику.

20 ноября президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад» сообщил, что в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта.

Ранее в Кремле не исключили планы Путина посетить новые регионы.

