ВС Нидерландов применили оружие против беспилотников над авиабазой Волкел

ВС Нидерландов атаковали обнаруженные над авиабазой Волкел беспилотники
Unsplash

Вооруженные силы (ВС) Нидерландов предприняли попытку атаковать беспилотники, обнаруженные над авиабазой Волкел на юге страны. Об этом сообщается на сайте министерства обороны королевства.

Согласно заявлению ведомства, с 19:00 до 21:00 по местному времени (с 21:00 до 23:00 мск) охрана авиабазы зафиксировала дроны в воздушном пространстве над объектом. Для их нейтрализации было использовано наземное вооружение. После этого беспилотники покинули район авиабазы, однако проследить их дальнейшее перемещение не удалось.

Военные уведомили о случившемся Королевскую жандармерию и полицию, которые продолжают расследование. Причины появления дронов и их принадлежность остаются неизвестными. В Минобороны также подчеркнули, что по соображениям безопасности не раскрывают способы обнаружения аппаратов и характеристики примененных против них средств.

В ночь на 23 ноября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что в аэропорту Эйндховена на юге страны приостановили движение самолетов из-за дронов. По словам главы военного ведомства, у воздушной гавани заметили несколько беспилотников. Полеты военных и гражданских самолетов временно прекратили. К аэропорту прибыли полицейские.

Ранее Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной.

