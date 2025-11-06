В ЦАХАЛ заявили о начале ударов по военным объектам «Хезболлы»

Армия Израиля начала серию атак против инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана

Израиль начал серию атак против инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Первоначальный отчет — ЦАХАЛ начал серию ударов по военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в публикации.

3 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что один из командиров «Хезболлы» Мухаммед Али Хадид был ликвидирован при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Инцидент произошел в городе Набатия, расположенном в 70 км от Бейрута. Утверждается, что в момент атаки шиитский военный находился в автомобиле, по которому дрон нанес удар.

2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения «Хезболла».

Ранее в Израиле сообщили об ударе по группе радикалов в Газе.