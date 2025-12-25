На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подоляк заявил, что Украине должны дать денег на выборы

Подоляк: у Украины нет денег на проведение президентских выборов
Efrem Lukatsky/AP

У Украины отсутствуют необходимые средства для проведения собственных выборов главы государства. Об этом заявил советник украинского президента Михаил Подоляк, чьи слова приводит Telegram-канал «Новини Live».

По его мнению, финансовое бремя должно быть переложено на иные источники.

«У Украины нет финансовых возможностей для финансирования избирательной кампании. Наш бюджет дефицитный, и это задача не наша», — подчеркнул советник Зеленского.

Подоляк пояснил, что украинское государство в условиях вооруженного конфликта физически неспособно покрыть затраты, связанные с организацией и проведением выборов.

Отдельно советник обратил внимание на вопросы голосования украинцев за границей. Речь идет о 6–8 миллионах граждан, механизм участия которых в выборах должна наработать специальная рабочая группа.

Ориентировочную стоимость предвыборного процесса должна определить специальная рабочая группа в Верховной Раде.

Накануне Зеленский заявил, что выборы на Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Ранее на Западе призвали Зеленского провести выборы после прямой линии Путина.

Новости Украины
