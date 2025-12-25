В Харьковской области возбудили дело на мужчину за шпионаж на спецслужбы Украины

В Харьковской области инициировано уголовное дело по статье «шпионаж») в отношении жителя области, который передавал украинским спецслужбам данные о лояльных России жителях Волчанска. Об этом сообщила пресс-служба Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона.

«Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Петра Ивановича Гончаренко, 1965 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в официальном заявлении.

Согласно данным администрации, фигурант ранее оказывал содействие ВГА в распределении гуманитарной помощи в Волчанске, но затем установил связь со Службой безопасности Украины.

Подозреваемый, используя доверие местных жителей, намеренно собирал и предоставлял украинским спецслужбам личные данные граждан, выражавших поддержку приходу российских войск и установлению правопорядка.

Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

Ранее жителя Запорожья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.