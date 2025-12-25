На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

УВД ВГА Харьковской области завело дело на мужчину за шпионаж

В Харьковской области возбудили дело на мужчину за шпионаж на спецслужбы Украины
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Харьковской области инициировано уголовное дело по статье «шпионаж») в отношении жителя области, который передавал украинским спецслужбам данные о лояльных России жителях Волчанска. Об этом сообщила пресс-служба Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) региона.

«Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Петра Ивановича Гончаренко, 1965 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в официальном заявлении.

Согласно данным администрации, фигурант ранее оказывал содействие ВГА в распределении гуманитарной помощи в Волчанске, но затем установил связь со Службой безопасности Украины.

Подозреваемый, используя доверие местных жителей, намеренно собирал и предоставлял украинским спецслужбам личные данные граждан, выражавших поддержку приходу российских войск и установлению правопорядка.

Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

Ранее жителя Запорожья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами