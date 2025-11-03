На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле сообщили об ударе по группе радикалов в Газе

ЦАХАЛ заявил об ударе по группе радикалов в Газе
true
true
true
close
Israel Defense Forces via AP

Израильские военные открыли огонь на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Уточняется, что военные обнаружили группу «террористов», которые пересекли так называемую желтую линию и продвигались в сторону израильских военнослужащих в южной части сектора Газа, представляя для них непосредственную угрозу

«После идентификации ЦАХАЛ с воздуха и с земли нанес удары по террористам, чтобы устранить угрозу для войск», — уточнила пресс-служба.

В армии Израиля отметили, что силы Южного командования остаются на местах в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

29 октября премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о праве Израиля возобновлять боевые действия в случае открытия огня по бойцам ЦАХАЛ. По мнению американского лидера, никаких существенных угроз перемирию в палестинском анклаве нет.

Ранее премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами