Оклады военнослужащим-срочникам хотят увеличить в три раза

Ежемесячный оклад военнослужащих срочной службы ВС РФ, ФСБ и Росгвардии может вырасти с 2758 до 7500 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, который внес соответствующую поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год.

Депутат заявил, что идею об увеличении окладов для военных по призыву концептуально поддержали в Министерстве обороны. Там подсчитали, что для этого потребуется дополнительно 16,8 млрд рублей в год — бюджетная поправка Делягина предполагает перераспределение этой суммы из Резервного фонда правительства.

«Минобороны России предложения по повышению уровня денежного довольствия военнослужащих, в том числе проходящих военную службу по призыву, концептуально поддерживаются. Вместе с тем сообщается, что реализация предложений потребует выделения Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и другим федеральным органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба по призыву, из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований (до 16,8 млрд. рублей в год). При принятии правительством РФ решения об увеличении размеров окладов по воинским должностям военнослужащих по призыву они будут реализованы установленным порядком», — говорится в письме ведомства, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

6 октября парламентарий просил МО РФ увеличить оклады срочников в три раза. В беседе с «Газетой.Ru» он говорил, что в текущих условиях довольствия в 2758 рублей в месяц солдату едва хватает на повседневные нужды. По мнению Делягина, мера необходима, чтобы укрепить престиж военной службы по призыву и покрыть минимальные материальные потребности военнослужащих-срочников.

Депутат напомнил, что, согласно проекту федерального бюджета на 2026 год, крупнейшая статья расходов — национальная оборона. На эти цели будет выделено 12,93 трлн рублей — 29,3% бюджета. Второе чтение проекта в Госдуме ориентировочно пройдет 18 ноября.

