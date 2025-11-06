На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Оклады военнослужащим-срочникам хотят увеличить в три раза

В Госдуму внесли поправку об увеличении оклада срочников до 7500 рублей
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Ежемесячный оклад военнослужащих срочной службы ВС РФ, ФСБ и Росгвардии может вырасти с 2758 до 7500 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин, который внес соответствующую поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026 год.

Депутат заявил, что идею об увеличении окладов для военных по призыву концептуально поддержали в Министерстве обороны. Там подсчитали, что для этого потребуется дополнительно 16,8 млрд рублей в год — бюджетная поправка Делягина предполагает перераспределение этой суммы из Резервного фонда правительства.

«Минобороны России предложения по повышению уровня денежного довольствия военнослужащих, в том числе проходящих военную службу по призыву, концептуально поддерживаются. Вместе с тем сообщается, что реализация предложений потребует выделения Минобороны России, Росгвардии, ФСБ России и другим федеральным органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба по призыву, из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований (до 16,8 млрд. рублей в год). При принятии правительством РФ решения об увеличении размеров окладов по воинским должностям военнослужащих по призыву они будут реализованы установленным порядком», — говорится в письме ведомства, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

6 октября парламентарий просил МО РФ увеличить оклады срочников в три раза. В беседе с «Газетой.Ru» он говорил, что в текущих условиях довольствия в 2758 рублей в месяц солдату едва хватает на повседневные нужды. По мнению Делягина, мера необходима, чтобы укрепить престиж военной службы по призыву и покрыть минимальные материальные потребности военнослужащих-срочников.

Депутат напомнил, что, согласно проекту федерального бюджета на 2026 год, крупнейшая статья расходов — национальная оборона. На эти цели будет выделено 12,93 трлн рублей — 29,3% бюджета. Второе чтение проекта в Госдуме ориентировочно пройдет 18 ноября.

Ранее в Генштабе России напомнили об ограничениях при неявке в военкомат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами