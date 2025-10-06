«Не хватает на гигиену и сигареты»: в Госдуме призвали повысить оклад срочникам

Денежное довольствие для военнослужащих срочной службы следует увеличить как минимум в три раза, поскольку сейчас его не хватает даже на самое необходимое. С таким предложением к министру обороны Андрею Белоусову обратился зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, копия письма имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Даже с учетом планируемой в этом году индексации оклад для солдат и сержантов на срочной службе составит 2492 рубля. Этого явно недостаточно с учетом современных потребительских цен даже для покрытия минимальных потребностей. В результате солдаты срочной службы систематически находятся в крайне трудном материальном положении и не могут на эти деньги не только обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены, приобрести элементы обмундирования взамен преждевременно изношенных, но и даже обеспечить себя сигаретами», — говорится в обращении депутата.

Делягин попросил министра обороны оценить идею увеличения оклада солдат-срочников до 7500 рублей либо до соответствующей доли в прожиточном минимуме трудоспособного населения России. По мнению депутата, это необходимо, чтобы укрепить престиж военной службы по призыву и покрыть минимальные материальные потребности военнослужащих-срочников.

Осенний призыв на срочную военную службу в России начался 1 октября. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, с 1 октября по 31 декабря 2025 года в Вооруженные силы страны будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее в Генштабе России напомнили об ограничениях при неявке в военкомат.