На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не хватает на гигиену и сигареты»: в Госдуме призвали повысить оклад срочникам

Депутат Делягин предложил увеличить оклад солдатам-срочникам в три раза
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Денежное довольствие для военнослужащих срочной службы следует увеличить как минимум в три раза, поскольку сейчас его не хватает даже на самое необходимое. С таким предложением к министру обороны Андрею Белоусову обратился зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, копия письма имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Даже с учетом планируемой в этом году индексации оклад для солдат и сержантов на срочной службе составит 2492 рубля. Этого явно недостаточно с учетом современных потребительских цен даже для покрытия минимальных потребностей. В результате солдаты срочной службы систематически находятся в крайне трудном материальном положении и не могут на эти деньги не только обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены, приобрести элементы обмундирования взамен преждевременно изношенных, но и даже обеспечить себя сигаретами», — говорится в обращении депутата.

Делягин попросил министра обороны оценить идею увеличения оклада солдат-срочников до 7500 рублей либо до соответствующей доли в прожиточном минимуме трудоспособного населения России. По мнению депутата, это необходимо, чтобы укрепить престиж военной службы по призыву и покрыть минимальные материальные потребности военнослужащих-срочников.

Осенний призыв на срочную военную службу в России начался 1 октября. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, с 1 октября по 31 декабря 2025 года в Вооруженные силы страны будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее в Генштабе России напомнили об ограничениях при неявке в военкомат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами