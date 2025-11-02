Средства ПВО за час перехватили четыре беспилотника над территорией РФ

Минобороны РФ: в Крыму и над Черным морем за утро сбили четыре украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за утро сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 8:00 до 9:00 мск.

«Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Республики Крым и два — над акваторией Черного моря», — говорится в заявлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО в ночь на 2 ноября ликвидировали 164 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, украинские военнослужащие использовали для атак дроны самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 39 — сбили над акваторией Черного моря. В Краснодарском крае отразили атаку 32 БПЛА, в Крыму — 26, в Брянской области — 20. По девять дронов перехватили в Орловской, Ростовской и Волгоградской областях, шесть — в Липецкой области, пять — в Воронежской области. Над акваторией Азовского моря нейтрализовали три беспилотника, в Белгородской, Курской и Тульской областях — по два.

Ранее в Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.