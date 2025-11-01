На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ТАСС сообщил об уничтожении замкомбригады ВСУ в Купянске

ТАСС: в Купянске ликвидировали замкомандира 14-й механизированной бригады ВСУ
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

В Купянске Харьковской области ликвидировали заместителя командира 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС российские силовые структуры, сославшись на данные радиоперехватов.

По их информации, офицера устранили на переправе в Купянске после удара российского FPV-дрона по его бронеавтомобилю. Из-за интенсивного огневого воздействия со стороны Воздушно-космических сил и артиллерии России военнослужащие ВСУ не смогли доставить тяжелораненого заместителя командира в медчасть.

Источник обратил внимание, что украинское командование не распространяет сведения о ликвидации, чтобы не признавать окружение своих подразделений в Купянске.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков до этого заявлял, что запрет Киева на въезд журналистов в районы, где украинские части оказались в окружении, свидетельствует о критической ситуации для ВСУ в Купянске, Красноармейске и Димитрове. По его словам, украинские власти стремятся скрыть реальные масштабы потерь и дезинформировать общественность.

Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации десанта ГУР вблизи Красноармейска.

