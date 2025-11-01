На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о попавших в окружение в ДНР офицерах НАТО

Аналитик Матвийчук: в котле в Покровске могут быть генералы ВСУ и офицеры НАТО
Станислав Красильников/РИА Новости

В котле под Красноармейском могут находиться не только генералы ВСУ, но и офицеры НАТО. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться», — подчеркнул он.

По словам Матвийчука, часто получается так, что боевики ВСУ расстреливают офицеров НАТО, чтобы скрыть «возможные факты присутствия высокопоставленных иностранцев на поле боя».

Накануне Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска (Покровска), Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале
«Газеты.Ru».

Ранее в МО РФ заявили, что Украина признала катастрофу ВСУ в котлах.

СВО: последние новости
