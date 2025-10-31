На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили назначение экономиста замом Белоусова

Депутат Колесник: новый замминистра обороны Осьмаков разбирается в оборонном комплексе
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Новый замминистра обороны Василий Осьмаков — гражданский человек, но разбирается в оборонном комплексе и знает арабский язык, это должно насторожить противников России и обрадовать партнеров на Востоке. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Дело в том, что командует вооруженными силами Генеральный штаб, военные люди, а вопрос снабжения вооруженных сил, общего руководства — это министерство обороны. И то, что человек, о котором очень хорошо отзываются, разбирается в оборонном комплексе, а сейчас, вы знаете, что современная техника помимо боевого духа имеет огромнейшее влияние. Тем более что у нас президент поставил четкую задачу: минимум потерь — воевать больше оружием, а не личным составом, то это [назначение] очень хорошо», — сказал Колесник.

Осьмаков по первому образованию востоковед, африканист, переводчик арабского языка — депутат уверен, что это огромное преимущество.

«Я думаю, что должно [помощь в работе с партнерами], а все остальные пусть домысливают. Мы же сейчас все-таки на Восток больше движемся. В конце концов, нас Запад оттолкнул от себя, и мы всегда к Востоку тяготели. Как раз это должно наших противников насторожить, как бы у них все совсем плохо не стало — еще хуже, чем сейчас», — констатировал Колесник.

31 октября бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен замминистра обороны России. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ в Казахстане.

Осьмаков в 2005 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка. В 2008 году прошел аспирантуру в Государственном университете управления. Имеет степень кандидата экономических наук.

В 2004—2008 годы служил на разных должностях в министерстве промышленности и энергетики РФ. С 2008 по 2012 год был помощником и советником министра промышленности и торговли. В 2016 году его назначили заместителем министра. 21 октября 2025 года он покинул этот пост.

Ранее Путин назначил нового спецпредставителя РФ по определению границы со странами СНГ.

