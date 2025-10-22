На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назначен новый спецпредставитель РФ по определению границы со странами СНГ

Путин назначил Удовиченко спецпредставителем РФ по границе со странами СНГ
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол Николай Удовиченко стал специальным представителем России по делимитации границы со странами СНГ; соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить <...> специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами — участниками Содружества Независимых Государств», — говорится в тексте указа.

Кроме того, Удовиченко будет заниматься вопросами демаркации и делимитации границы РФ с Южной Осетией, Абхазией и Грузией.

Накануне генпрокурор России Александр Гуцан был избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран — участников СНГ. Такое решение приняли участники проходящего в Душанбе 35-го заседания совета.

Ранее Путин высказался о судьбе России.

