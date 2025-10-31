На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ярославле обломки беспилотников упали на детские сады

В Ярославле временно закрыли детские сады из-за падения обломков дронов
Aleksandr Gusev/Global Look Press

После падения обломков украинских беспилотников на Ярославль в городе отменили работу нескольких детских садов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с инцидентом и для проведения следственных действий было принято решение об отмене работы детских садов №28 и №125 во Фрунзенском районе. Детей примут другие детские сады района, уточнил чиновник.

Минобороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск 30 октября уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти российских регионах.

Известно, что в ночь на 31 октября украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты во Владимирской и Ярославской областях. Во Владимире удар пришелся по объекту недалеко от города. В Ярославле, по данным местных СМИ, загорелся промышленный объект, предположительно нефтеперерабатывающий завод. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

