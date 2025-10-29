На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт назвал потерю Купянска и Волчанска тяжелейшим ударом для ВСУ

Военный эксперт Джерелиевский: потеря Купянска станет тяжелейшим ударом для ВСУ
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Потеря контроля над Купянском и Волчанском в Харьковской области станет тяжелейшим ударом для украинских войск. Об этом в ходе беседы с журналистами aif.ru заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.

Как он сказал, Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили эти два города в так называемые «фортеции», то есть крепости.

«Освободив эти города, Российская армия будет динамичнее продвигаться вперед. По сути, открывается путь на Харьков», — подчеркнул Джерелиевский.

По словам эксперта, после взятия Волчанска и Купянска у Вооруженных сил РФ появится возможность продвинуться на юго-восток и в дальнейшем охватить Славянско-Краматорскую агломерацию с севера.

26 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что успехи военнослужащих страны при окружении Купянска стали возможны благодаря их героическим действиям и скрупулезной работе штабов.

На следующий день военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ рискуют в ближайшее время утратить контроль над Волчанском, из-за чего украинские войска столкнутся с «очень большими проблемами» под Харьковом. Как он отметил, попытка ВСУ удержать «все и везде» кончилась для них плохо.

Ранее бойцы ВС РФ пресекли четыре попытки украинских солдат вырваться из окружения в районе Купянска.

