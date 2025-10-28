На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные застигли бойцов ВСУ за чаепитием во время взятия Новониколаевки

РИА: бойцы ВС РФ ликвидировали солдат ВСУ во время чаепития в Новониколаевке
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России во время взятия под контроль Новониколаевки в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект неожиданности, ликвидировали украинских военных. Часть из них была застигнута за чаепитием, сообщил РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток» с позывным «Баха».

«Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в операции участвовали более 13 российских бойцов. Как уточнил «Баха», у противника в этом населенном пункте была разветвленная сеть опорных пунктов и блиндажей. Военные ВС РФ тихо пробрались в каждый из блиндажей и поэтапно уничтожали солдат ВСУ. Командир уточнил, что часть украинских бойцов сдалась в плен.

27 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль три населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие вынудили бойцов ВСУ покинуть Привольное и Новониколаевку в Запорожской области. Также российские подразделения взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области.

Ранее российский военный рассказал о бое на ножах с застигнутым врасплох бойцом ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами