Бойцы Вооруженных сил (ВС) России во время взятия под контроль Новониколаевки в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, используя эффект неожиданности, ликвидировали украинских военных. Часть из них была застигнута за чаепитием, сообщил РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток» с позывным «Баха».

«Подошли к противнику вплотную, вплоть до того, что зашли к ним в блиндаж. Они просто сидят, пьют чай», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в операции участвовали более 13 российских бойцов. Как уточнил «Баха», у противника в этом населенном пункте была разветвленная сеть опорных пунктов и блиндажей. Военные ВС РФ тихо пробрались в каждый из блиндажей и поэтапно уничтожали солдат ВСУ. Командир уточнил, что часть украинских бойцов сдалась в плен.

27 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль три населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие вынудили бойцов ВСУ покинуть Привольное и Новониколаевку в Запорожской области. Также российские подразделения взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области.

Ранее российский военный рассказал о бое на ножах с застигнутым врасплох бойцом ВСУ.