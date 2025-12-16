В Госдуме назвали главное условие получения семейной налоговой выплаты

Россияне с 2026 года смогут получить семейную налоговую выплату, сумма которой составит минимум 70–100 тыс. рублей. Однако для ее оформления нужно будет пройти имущественный ценз, рассказала 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Право на выплату имеют родители двух и более детей, доходы которых не превышают 1,5 прожиточных минимума на каждого члена семьи. Таким образом, для расчета нужно сложить зарплаты обоих родителей, а затем поделить их на число членов семьи и оценить полученную сумму. Если условие соблюдено, то им полагается платить НДФЛ в размере не 13, а 6%, а те средства, которые они уже уплатили по старому проценту, семьям должны вернуть – это и есть та самая выплата, объяснила депутат.

«Они должны еще пройти имущественный ценз — такой же, как для единого пособия. У них не должно быть двух квартир, двух машин, двух дач, двух снегоходов, двух моторных лодок…» — подчеркнула парламентарий.

Расчет следует производить на основе того, что с 2026 года прожиточный минимум на федеральном уровне составит 18 939 рублей, для работающих граждан – 20 644 рубля. Однако в зависимости от региона этот показатель может варьироваться.

