Стало известно, что посланники Трампа требовали от Зеленского в Берлине

Bild: Кушнер и Уиткофф на встрече с Зеленским требовали вывода войск с Донбасса
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским жестко требовали вывода войск с Донбасса. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, американцы настаивают на этом требовании, так как считают его ключевым для президента России Владимира Путина. В свою очередь Зеленский, как пишет газета, хочет получить четкий ответ, что будет в случае, если Украина отведет войска с оставшейся части Донецкой области, а Россия нарушит договоренность и введет туда свою армию.

Переговоры Уиткоффа, Кушнера и Зеленского по урегулированию конфликта на Украине состоялись в Берлине 14 декабря. Встреча длилась пять часов. 15 декабря к переговорам присоединились лидеры Европы.

Позже Уиткофф сообщил, что украинская и американская делегации достигли значительного прогресса на переговорах в Берлине. По его словам стороны обсудили мирный план США из 20 пунктов и экономические вопросы.

Президент США Дональд Трамп также остался доволен, как прошли эти переговоры, назвав итоги «действительно позитивными». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки ни по каким регионам.

