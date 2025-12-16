СМИ сообщили о состоянии пострадавшей от нападения школьника учительницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге учительницу математики, пострадавшую накануне от нападения школьника с ножом, перевели из реанимации в общую палату. Об этом сообщает новостной портал 78.ru.

По данным журналистов, в настоящий момент девушка находится в сознании, врачи оценивают ее состояние как стабильное. До этого сообщалось, что преподаватель после нападения находилась в реанимации на ИВЛ после операции.

Накануне в Санкт-Петербурге девятиклассник пришел в школу с ножом и напал на 29-летнюю учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался совершить самоубийство. Предварительно, причиной стала плохая оценка. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице, так как из-за отметки расстроилась его мать. Однако сама женщина заявила правоохранителям, что нападение, скорее, спровоцировал разлад в семье. Подробности — в материале «Газета.Ru».

