Стало известно о судьбе младшеклассников при нападении на школу в Одинцово

Учительница начальных классов закрыла собой детей, когда убийца приближался к ним с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, она быстро увела младшеклассников, когда нападавший отвлекся на охранника, который, по неподтвержденной информации, стал его первой жертвой. Школьник распылил мужчине в глаза перцовый баллончик и ударил ножом в спину.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

