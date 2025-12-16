Лавров прокомментировал работу Арктического совета

Арктический совет имеет хорошие шансы сохранить свою значимость, заявил на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

«В этих геополитических условиях мы не только работаем по сохранению этой важной структуры, но и вместе с профильными ведомствами способствуем развитию сотрудничества в Арктике с внерегиональными странами, которые заинтересованы в ответственном равноправном взаимодействии в высоких широтах», — подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что в работе Арктического совета есть определенные подвижки». В частности, он указал на то, что продолжается работа с Китаем и Индией.

«С каждой из стран учреждены соответствующие рабочие группы, и одним из приоритетов становится совместная работа по раскрытию транспортно-логистического потенциала Северного морского пути», — резюмировал глава МИД.

10 декабря Лавров анонсировал продолжение встреч с участием представителей стран Запада в рамках Арктического совета. При этом министр подчеркнул, что РФ выступает за сохранение Арктического совета, однако необходимо «убрать украинизацию структуры» организации.

Ранее в Кремле анонсировали новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике.