СМИ: нападавший из Успенской школы был приверженцем «деструктивного молодежного течения»

ТАСС: напавший на школу в Одинцово состоял в деструктивном молодежном течении

Девятиклассник, напавший на школу в Одинцово был приверженцем «деструктивного молодежного течения». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Напавший на охранника и ученика в школе Подмосковья девятиклассник был приверженцем деструктивного молодежного течения», — сказано в материале.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

