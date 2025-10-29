Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил о начале так называемой «эпидемии котлов» у Вооруженных сил Украины.

По его словам, он лично наблюдал трижды сдачу украинских военных в плен в Мариуполе — в поселке Мирный, у женской колонии и на мосту у завода «Азовсталь».

Сладков выделил три стадии развития «эпидемии». На первой стадии, по его оценке, ВСУ наносят удары по гражданским. На второй этапе начинается процесс переговоров о капитуляции, а на третьей — украинская армия сдается в плен.

До этого ТАСС писал, что подразделения ВСУ оказались не подготовлены к ведению боевых действий за пределами своей территории, в том числе в Курской области. По данным силовых структур, командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады жаловался на низкую боеспособность недавно прибывшего личного состава. Военнослужащие не прошли двухнедельный курс адаптации, необходимый для подготовки к автономным боевым действиям.

Ранее стало известно, что командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в другую страну.