На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор Сладков заявил о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

Военкор Сладков назвал три стадии эпидемии котлов у ВСУ
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/AP

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил о начале так называемой «эпидемии котлов» у Вооруженных сил Украины.

По его словам, он лично наблюдал трижды сдачу украинских военных в плен в Мариуполе — в поселке Мирный, у женской колонии и на мосту у завода «Азовсталь».

Сладков выделил три стадии развития «эпидемии». На первой стадии, по его оценке, ВСУ наносят удары по гражданским. На второй этапе начинается процесс переговоров о капитуляции, а на третьей — украинская армия сдается в плен.

До этого ТАСС писал, что подразделения ВСУ оказались не подготовлены к ведению боевых действий за пределами своей территории, в том числе в Курской области. По данным силовых структур, командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады жаловался на низкую боеспособность недавно прибывшего личного состава. Военнослужащие не прошли двухнедельный курс адаптации, необходимый для подготовки к автономным боевым действиям.

Ранее стало известно, что командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в другую страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами