Силы ПВО за два часа сбили пять дронов над Крымом

Минобороны: силы ПВО уничтожили пять украинских дронов над Крымом за два часа
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять украинских беспилотников над Крымом за два часа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников, замеченные над несколькими российскими регионами.

Наибольшее количество аппаратов было сбито в Брянской области — 46 единиц. Еще 12 беспилотников перехватили в Калужской области, восемь — в Белгородской, семь — в Краснодарском крае и шесть — в Московском регионе. В ведомстве уточнили, что часть дронов следовала в направлении Москвы.

Также система ПВО зафиксировала и уничтожила шесть беспилотников над Орловской областью, четыре — над Ульяновской, по три — над Крымом и республикой Марий Эл, два — над Ставропольским краем. По одному аппарату перехватили над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее Шойгу рассказал, сколько дронов ВСУ долетают до целей.

Атаки БПЛА на Россию
