Армия США уничтожила четыре катера «наркотеррористов» в Тихом океане

Пентагон заявил об уничтожении четырех катеров с наркотиками в Тихом океане

Армия Соединенных Штатов уничтожила четыре катера, которые якобы занимались перевозкой наркотиков в Тихом океане. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр войны США Пит Хегсет.

«Эти наркотеррористы [уничтожили] больше американцев, чем «Аль-Каида» (организация запрещена в России), и с ними будут обращаться так же», — подчеркнул глава Пентагона.

По его словам, в результате ударов США было ликвидировано 14 боевиков. Один выжил, его задержали мексиканские силовики.

19 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении «огромной подводной лодки», предположительно, перевозившей наркотики. На тот момент это было шестое судно, атакованное американскими военными за последние пару месяцев.

До этого Трамп заявил, что под контролем президента Венесуэлы Николаса Мадуро действует преступная группировка, которая ответственна за торговлю наркотиками, секс-торговлю, а также «акты насилия и террора» на территории США и других западных стран. Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями, подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что ураган «Мелисса» может помешать США провести операцию против наркокартелей.