На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армия США уничтожила четыре катера «наркотеррористов» в Тихом океане

Пентагон заявил об уничтожении четырех катеров с наркотиками в Тихом океане
true
true
true
close
Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Армия Соединенных Штатов уничтожила четыре катера, которые якобы занимались перевозкой наркотиков в Тихом океане. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр войны США Пит Хегсет.

«Эти наркотеррористы [уничтожили] больше американцев, чем «Аль-Каида» (организация запрещена в России), и с ними будут обращаться так же», — подчеркнул глава Пентагона.

По его словам, в результате ударов США было ликвидировано 14 боевиков. Один выжил, его задержали мексиканские силовики.

19 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении «огромной подводной лодки», предположительно, перевозившей наркотики. На тот момент это было шестое судно, атакованное американскими военными за последние пару месяцев.

До этого Трамп заявил, что под контролем президента Венесуэлы Николаса Мадуро действует преступная группировка, которая ответственна за торговлю наркотиками, секс-торговлю, а также «акты насилия и террора» на территории США и других западных стран. Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями, подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что ураган «Мелисса» может помешать США провести операцию против наркокартелей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами