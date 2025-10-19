«Погибли бы тысячи»: Трамп заявил об уничтожении «огромной подлодки с наркотиками»

Дональд Трамп объявил об уничтожении «огромной подводной лодки», предположительно, перевозившей наркотики. По его словам, если бы груз удалось доставить в США, «погибли бы по меньшей мере 25 тысяч американцев». Это уже шестое судно, атакованное американскими военными за последние пару месяцев. В результате действий Вашингтона уже погибло по меньшей мере 29 человек.

Американский президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении подводной лодки, следовавшей из Латинской Америки в сторону Соединенных Штатов и, предположительно, перевозившей наркотики.

«Для меня было большой честью уничтожить огромную подводную лодку, перевозившую наркотики, которая следовала в направлении Соединенных Штатов по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли», – написал политик в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, разведка США подтвердила, что на борту судна был фентанил и другие наркотические вещества. Республиканец подчеркнул, что, если бы груз удалось доставить в США, «погибли бы по меньшей мере 25 тысяч американцев».

Никто из американских военнослужащих в ходе атаки не пострадал.

«Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов», – заключил политик.

Никаких доказательств того, что судно действительно перевозило наркотики, США на представили.

Пленные и убитые

17 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило , что американские военные нанесли удар по судну в Карибском море. Один из источников утверждает, что атакованное судно двигалось под водой и, «возможно, было полупогружным».

По данным агентства, американские военные организовали спасательную операцию, чтобы на вертолете подобрать выживших. В итоге двоих членов экипажа доставили на борт корабля ВМС США. Еще два человека, находившихся на борту подлодки, погибли.

Госсекретарь Марко Рубио на вопрос журналистов о выживших ответил словами: «Это террористы, давайте проясним ситуацию».

Как обещает Трамп, пленных вернут домой — в Эквадор и Колумбию. Там их задержат для судебного преследования.

Удары США

Ранее Трамп заявил, что «под контролем» президента Венесуэлы Николаса Мадуро действует преступная группировка, которая ответственна за массовые убийства, торговлю наркотиками, секс-торговлю, а также «акты насилия и террора» на территории США и других западных стран. Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями, подчеркнул политик.

В сентябре американская армия начала наносить удары по венесуэльским судам, «занимающимся наркоторговлей» и перевозящим «наркотеррористов». С тех пор было атаковано уже как минимум шесть судов. В результате действий США в регионе погибло по меньшей мере 29 человек, сообщает CNBC.

Сейчас у берегов Венесуэлы развернуты многочисленные военные корабли ВМС США, 10 истребителей F-35, 22-е экспедиционное подразделение морской пехоты (2200 морских пехотинцев и реактивные самолеты Harrier) и подводная лодка.

Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада попросил организацию признать удары США незаконными и выступить с заявлением в поддержку суверенитета Венесуэлы, передает агентство Reuters. Соответствующее письмо на этой неделе было отправлено в Совет Безопасности ООН. Монкада назвал атаки США по судам у побережья Венесуэлы «не самообороной, а внесудебной расправой».

Глава Human Rights Watch по Северной и Южной Америке Хуанита Гебертус Эстрада заявила, что атаки США нарушают международное право в области прав человека и «равносильны внесудебным казням».

«США не участвуют в вооруженном конфликте с Венесуэлой, Тринидадом и Тобаго или с предположительно связанными с ними преступными группировками. В соответствии со стандартами права в области прав человека, должностные лица, участвующие в обеспечении правопорядка, должны стремиться к минимизации травм и сохранению человеческих жизней», – подчеркнула Эстрада.