Российский военный рассказал о бое на ножах с застигнутым врасплох бойцом ВСУ

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал в своем Telegram-канале о бое на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам спецназовца, бой случился при подходе к тылу противника в Серебрянском лесничестве. Российские военные в течение двух недель делали проход к минным заграждениям ВСУ со стороны Топи. Группа из пяти бойцов, включая «Аида», подходила к опорному пункту ВСУ, где находились от трех до четырех украинских военных, в основном минометчики. Один из них вел наблюдение.

«Мы проползли около 1,5 километров, замаскированные накидками от тепловизоров. Но случается, что нельзя все рассчитать до мелочей. Когда мы подползали к опорнику, [наблюдателю] приспичило сходить в туалет. И в пяти-шести метрах от меня он начал справлять нужду», — поделился «Аид».

Он добавил, что хотел использовать винторез, но тот застрял между броней и наплечником. Тогда российский военный кинулся на противника с ножом. Его сослуживцы ликвидировали оставшихся украинских военных, бросив внутрь блиндажа гранату.

30 сентября военнослужащие группировки «Север» Вооруженных сил России в лесу западнее Синельниково Харьковской области ликвидировали заблокированные подразделения Вооруженных сил Украины. Речь шла о блокированных подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад ВСУ. Уточняется, что после российские подразделения продвинулись на 300 метров и заняли опорные пункты противника.

