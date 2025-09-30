На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский военный рассказал о бое на ножах с застигнутым врасплох бойцом ВСУ

Командир группы спецназа «Ахмат» вступил в бой на ножах с бойцом ВСУ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал в своем Telegram-канале о бое на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам спецназовца, бой случился при подходе к тылу противника в Серебрянском лесничестве. Российские военные в течение двух недель делали проход к минным заграждениям ВСУ со стороны Топи. Группа из пяти бойцов, включая «Аида», подходила к опорному пункту ВСУ, где находились от трех до четырех украинских военных, в основном минометчики. Один из них вел наблюдение.

«Мы проползли около 1,5 километров, замаскированные накидками от тепловизоров. Но случается, что нельзя все рассчитать до мелочей. Когда мы подползали к опорнику, [наблюдателю] приспичило сходить в туалет. И в пяти-шести метрах от меня он начал справлять нужду», — поделился «Аид».

Он добавил, что хотел использовать винторез, но тот застрял между броней и наплечником. Тогда российский военный кинулся на противника с ножом. Его сослуживцы ликвидировали оставшихся украинских военных, бросив внутрь блиндажа гранату.

30 сентября военнослужащие группировки «Север» Вооруженных сил России в лесу западнее Синельниково Харьковской области ликвидировали заблокированные подразделения Вооруженных сил Украины. Речь шла о блокированных подразделениях 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад ВСУ. Уточняется, что после российские подразделения продвинулись на 300 метров и заняли опорные пункты противника.

Ранее эксперт рассказал о продвижении ВС РФ у Волчанска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами