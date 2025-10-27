На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО России сбили две авиационные бомбы ВСУ за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS, две авиационные бомбы и 350 БПЛА ВСУ
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили две управляемые авиационные бомбы и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, были уничтожены 350 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также Минобороны России заявило о взятии под контроль трех населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС России вынудили бойцов ВСУ покинуть Привольное и Новониколаевку в Запорожской области, а также уйти из Егоровки в Днепропетровской области.

26 октября начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о продвижении армии страны в городе Волчанске в Харьковской области. По его словам, сейчас военнослужащие ВС РФ контролируют более 70% территории населенного пункта.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село Проминь в ДНР.

СВО: последние новости
