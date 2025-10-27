На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал «Буревестник» революцией ядерного сдерживания

Военэксперт Анпилогов: ракета «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания
true
true
true
close
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Революция ядерного сдерживания — новая российская ракета «Буревестник» заставит США значительно увеличить военные расходы, поскольку раньше Вашингтон выстраивал оборону, ориентируясь на потенциальный удар с Северного полюса, однако теперь ему придется выстраивать полноценную круговую защиту. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяются ресурсами двигателя», — обратил внимание специалист.

Он добавил, что, помимо неограниченной дальности, двигатель ракеты позволяет ей приближаться к цели с любого направления.

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

Ранее в США заявили, что получили «резкий сигнал» от Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами