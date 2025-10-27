В США заявили, что получили «резкий сигнал» от Путина

Президент России Владимир Путин успешным испытанием ракеты «Буревестник» послал странам Запада «резкий сигнал» о мощи РФ. Об этом пишет газета The New York Times.

«Россия успешно испытала свою ядерную ракету «Буревестник», способную нести ядерный заряд, и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, поскольку это оружие работает на ядерной энергии, «оно может летать гораздо дольше, чем другие ракеты».

26 октября российский президент Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. По итогам доклада Владимир Путин поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

