Для освобожденных из тюрьмы ужесточат сроки за самовольный уход с военной службы

Бывших заключенных могут наказывать до 20 лет лишения свободы за дезертирство
Алексей Филиппов/РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний за дезертирство для бывших заключенных. Документ опубликован на официальном портале.

Законопроект внесло в Госдуму правительство России в сентябре. Инициативой вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ.

Согласно законопроекту, дезертирство, совершенное лицом, условно освобожденным от наказания при прохождении военной службы, или тем, в отношении кого уголовное производство приостановлено по ходатайству командования, будет наказываться лишением свободы от 10 до 20 лет.

При самовольном оставлении воинской части сроком свыше двух суток, но не более десяти, предусмотрено лишение свободы на 2–6 лет. Если срок отсутствия составит от 10 дней до месяца — наказание увеличивается до 3–8 лет. За оставление части более чем на месяц или неявку без уважительных причин — 7–12 лет лишения свободы.

Кроме того, уклонение от службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания предлагается наказывать сроком от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Украине зафиксировали резкий рост самоволок и дезертирства.

