После яркой вспышки в Кривом Роге отключилось электричество

Кривой Рог остался без света после яркой вспышки на энергообъекте
Shutterstock/Creative Cat Studio

В украинском городе Кривом Роге после вспышки на энергетическом объекте погас свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Кривой Рог».

Отключение света объясняется ударом молнии в районе Ингулец, расположенном в южной части города. Однако в России подвергают сомнению эту версию. Так, военный блогер Юрий Подоляка, комментируя видео из Кривого Рога, заявил, что еще утром туда прилетали новые российские корректируемые авиационные бомбы. Он отметил, что сейчас произошло тоже что-то похожее. По его мнению, корректируемые авиабомбы попали точно в цель.

22 октября в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины произошло экстренное отключение электричества.

В Чернигове на севере Украины произошел блэкаут — отсутствуют электричество и водоснабжение.

С 10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре. 16 октября сообщалось об аварийных отключениях света в Киеве, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее эксперт посоветовал жителям Киева провести зиму вне города.

