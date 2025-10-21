В одном из городов на севере Украины произошел блэкаут

В Чернигове на севере Украины произошел блэкаут — отсутствуют электричество и водоснабжение. Об этом «Черниговводоканал» сообщил в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что объекты «Черниговводоканала» запускают от альтернативных источников питания. Жителей города призвали запасаться питьевой водой.

«Объекты КП «Черниговводоканал» обесточены, как и весь город. Сегодня, 21 октября, с 5:30 работники водоканала приступили к запуску объектов предприятия от альтернативных источников питания», — говорится в сообщении.

Накануне советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов призвал украинцев морально готовиться к блэкаутам и заниматься укреплением нервной системы.

Милованов посоветовал делать медленные вдохи и выдохи, задерживая между ними дыхание. По словам Милованова, благодаря этому мозг будет думать, что «все под контролем».

С 10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре. 16 октября сообщалось об аварийных отключениях света в Киеве, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в минэнерго Украины заявили, что в Черниговской области начали действовать графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, экономить на нем.

Ранее на Украине предупредили о длительных отключениях электричества зимой.