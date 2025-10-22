В Киеве и нескольких областях Украины начались экстренные отключения света

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения света. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

«В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения», — говорится в публикации.

В Чернигове на севере Украины произошел блэкаут — отсутствуют электричество и водоснабжение.

Накануне советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Тимофей Милованов призвал украинцев морально готовиться к блэкаутам и заниматься укреплением нервной системы.

Милованов посоветовал делать медленные вдохи и выдохи, задерживая между ними дыхание. По словам Милованова, благодаря этому мозг будет думать, что «все под контролем».

С 10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре. 16 октября сообщалось об аварийных отключениях света в Киеве, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в минэнерго Украины заявили, что в Черниговской области начали действовать графики почасовых отключений. В ведомстве призвали тех, у кого есть электричество, экономить на нем.

Ранее на Украине предупредили о длительных отключениях электричества зимой.