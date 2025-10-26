На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии объяснили причины массового дезертирства в ВСУ

Berliner Zeitung: солдаты ВСУ массово сбегают с позиций из-за истощения
true
true
true
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причины массового дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключаются в накопившейся усталости, повсеместной коррупции и принудительной мобилизации. Об этом говорится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.

Автор статьи украинский историк Марта Гавришко подчеркивает, что ключевыми факторами, толкающими военнослужащих на дезертирство, являются истощение, недостаточная подготовка и отсутствие ясности относительно сроков службы. По словам эксперта, к демотивации приводят разочарование, экономические трудности, низкие зарплаты и процветающая коррупция.

Гавришко отмечает, что важной причиной массового дезертирства является некомпетентное командование в украинской армии. Солдаты теряют веру в своих командиров, чьи рискованные приказы часто приводят к значительным потерям среди личного состава.

На Украине, по данным издания, заведено около 290 тыс. уголовных дел, связанных с дезертирством. При этом журналисты Berliner Zeitung предполагают, что реальные цифры намного выше, поскольку командование зачастую скрывает факты дезертирства.

Ранее Кадыров опубликовал кадры с пленным бойцом ВСУ, истощенным от голода.

