Причины массового дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключаются в накопившейся усталости, повсеместной коррупции и принудительной мобилизации. Об этом говорится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.

Автор статьи украинский историк Марта Гавришко подчеркивает, что ключевыми факторами, толкающими военнослужащих на дезертирство, являются истощение, недостаточная подготовка и отсутствие ясности относительно сроков службы. По словам эксперта, к демотивации приводят разочарование, экономические трудности, низкие зарплаты и процветающая коррупция.

Гавришко отмечает, что важной причиной массового дезертирства является некомпетентное командование в украинской армии. Солдаты теряют веру в своих командиров, чьи рискованные приказы часто приводят к значительным потерям среди личного состава.

На Украине, по данным издания, заведено около 290 тыс. уголовных дел, связанных с дезертирством. При этом журналисты Berliner Zeitung предполагают, что реальные цифры намного выше, поскольку командование зачастую скрывает факты дезертирства.

