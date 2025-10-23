На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Депутат Саралиев: РФ и Украина обменялись телами погибших в формате 1000 на 31
Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными

Россия и Украина обменялись телами погибших в формате «1000 на 31». Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

«Состоялся обмен 31 на 1000. России вернули 31 тело погибших», — сказал он.

Координационный штаб Украины, в свою очередь сообщил о получении 1000 тел служащих своих войск. В ближайшее время пройдет идентификация.

18 сентября военный корреспондент Александр Коц сообщил об обмене по схеме «1000 на 24». Тогда украинская сторона получила 1000 тел, российская — 24.

Еще один телами между странами состоялся в августе: Киев передал Москве 19 тел российских военнослужащих в обмен на 1000 мертвых бойцов Вооруженных сил Украины.

Также в августе Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». РФ также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что обменный фонд Украины приближается к нулю.

Ранее российские военные спасли от украинских дронов сдавшегося в плен раненого «азовца».

