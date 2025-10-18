На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные спасли от украинских дронов сдавшегося в плен раненого «азовца»

ТАСС: российские военные спасли раненого бойца ВСУ от украинских дронов
true
true
true
close
РИА Новости

Российские военные спасли от украинских беспилотников раненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), решившего сдаться в плен. Об этом рассказал пленный Александр Недашковский, пишет ТАСС.

Солдат 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), был эвакуирован в безопасное место.

«Я начал просить ребят, чтобы они отошли, потому что я сдаюсь, что я не стою того, чтобы всех положили. Но получается, пацаны сказали нет, до последнего меня тянули под кассетными», — рассказал Недашковский.

17 октября стало известно, что российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя под Макаровкой в Донецкой народной республике в 2023 году. Его группа из восьми человек попала в окружение, когда противник забросил в их окоп две гранаты. Первую бойцы сумели выбросить, а вторую накрыл собой «Джаконда». Он получил тяжелейшие ранения, но остальные военные смогли вырваться из окружения и вытащить его с поля боя. Медикам удалось спасти жизнь героя.

Ранее священники рассказали о чудесах в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами