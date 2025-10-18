Российские военные спасли от украинских дронов сдавшегося в плен раненого «азовца»

Российские военные спасли от украинских беспилотников раненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), решившего сдаться в плен. Об этом рассказал пленный Александр Недашковский, пишет ТАСС.

Солдат 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на базе полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), был эвакуирован в безопасное место.

«Я начал просить ребят, чтобы они отошли, потому что я сдаюсь, что я не стою того, чтобы всех положили. Но получается, пацаны сказали нет, до последнего меня тянули под кассетными», — рассказал Недашковский.

17 октября стало известно, что российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя под Макаровкой в Донецкой народной республике в 2023 году. Его группа из восьми человек попала в окружение, когда противник забросил в их окоп две гранаты. Первую бойцы сумели выбросить, а вторую накрыл собой «Джаконда». Он получил тяжелейшие ранения, но остальные военные смогли вырваться из окружения и вытащить его с поля боя. Медикам удалось спасти жизнь героя.

